Зеленський подякував Президенту Сербії Вучичу за прихисток українців, та підтримку та підтримку Формули Миру
Київ • УНН
Зеленський подякував Президенту Сербії Вучичу за надання притулку українцям, які тікають від війни, та підтримку української мирної формули.
У межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем. Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві українського Президента, передає УНН.
Президент висловив вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу, а також за надання прихистку українським громадянам, які виїхали до Сербії через російську агресію.
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Зазначається, що український глава держави також висловив вдячність сербам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, й відзначив важливість участі Сербії в реалізації Української формули миру.
Глави держав скоординували подальші контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн.
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