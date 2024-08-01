Президент Владимир Зеленский отметил подразделения Национальной гвардии Украины. В частности, 15-ю бригаду Нацгвардии, которая воюет на юге. Есть хорошие результаты в уничтожении техники рф - только за один месяц почти 30 систем артиллерии уничтожено, много другой техники.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Я благодарен всем в мире, кто нам помогает. И, конечно, благодарность нашим воинам - всем солдатам, сержантам, офицерам на передовой, которые защищают наше государство, которые защищают наши позиции, которые заботятся также и о соседних подразделениях и помогают, когда это нужно. Вооруженные Силы, Национальная гвардия, Национальная полиция, пограничники, ГУР, Служба безопасности Украины и все другие элементы нашей защиты - спасибо каждому и каждой, чья преданность - это сила всего нашего государства - сказал Зеленский.

Президент сегодня отметил подразделения Национальной гвардии Украины.

"В частности, 15-ю бригаду Нацгвардии, которая воюет на юге Украины. Есть хорошие результаты в уничтожении техники оккупанта - только за один месяц почти 30 российских систем артиллерии уничтожено, много другой техники. Воины, спасибо вам за это - всей бригаде спасибо!", - подчеркнул Зеленский.

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Он отдельно отметил солдат - Александра Халимона, Руслана Салина, Александра Галайду и Александра Кухара, младших сержантов - Дениса Флоренко, Николая Бойко и Андрея Кметя, сержанта Павла Завадского и командиров взводов - лейтенанта Евгения Витушко и Илью Черненького.

Молодцы! 1-я Президентская бригада Нацгвардии. Солдат Евгений Мартыненко и сержант Сергей Колесниченко, а также командиры батальонов - подполковники Руслан Байда, Владимир Жданов, Константин Вахрамеев. "Спасибо! Спасибо вам! Как всегда результативный Центр специального назначения "Омега", в частности 4-й отдельный отряд Центра. Спасибо вам! А также 5-я Слобожанская бригада Национальной гвардии - спасибо! В Вооруженных Силах Украины за эту неделю стоит особо отметить на самом сложном сейчас Покровском направлении 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду и 68-ю отдельную егерскую. Харьковское направление - 57-я отдельная мотопехотная, 36-я отдельная бригада морской пехоты. Спасибо! - подчеркнул президент.

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Также Зеленский отметил на Купянском направлении - 14-ю отдельную механизированную бригаду.

"На Кураховском направлении заслуживают нашей неизменной благодарности наши десантники "Семьдесятдевятки". На Торецком направлении - 28-я отдельная механизированная бригада. Спасибо вам!", - сказал Зеленский.