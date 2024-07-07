По случаю Дня Военно-Морских сил Президент Владимир Зеленский в Одессе поздравил военных моряков и отметил их государственными наградами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона - этот регион теперь всегда будет свободным от российского доминирования. Наше государство всегда будет иметь свой флот - современный флот, собственное влияние и четкую стратегию действий, новую Морскую стратегию Украины. Все это было бы невозможным без храбрости и результатов наших украинских морпехов - заявил президент Украины.

Президент отметил героизм моряков, воинов Речной флотилии, летчиков авиации ВМС, зенитчиков, артиллеристов. Он также добавил, что все украинцы всегда должны помнить, через что проходят наши воины и какой ценой они защищают независимость нашей Украины. Присутствующие почтили память погибших героев.

Президент наградил орденом "Золотая звезда" Героя Украины младшего сержанта Владислава Андрущенко, который принимал участие в освобождении Макаровки и Старомайорского в Донецкой области. В октябре прошлого года возглавил штурмовую группу роты морской пехоты, которая форсировала Днепр, успешно высадилась на левом берегу и подошла к селу Крынки. В этом году бойцы заставили российских оккупантов отступить там с ключевых позиций и расширили плацдарм. Владислав Андрущенко неоднократно получал ранения и после лечения возвращался на поле боя.

Отличие Главы государства "Крест боевых заслуг" получили:

Младший сержант Ярослав Козийчук. В декабре прошлого года боевая группа под его командованием десантировалась на левый берег Днепра, заняла позиции врага, штурмовала опорные пункты, уничтожила бронетехнику и личный состав оккупантов.

Старший матрос Виталий Кошелюк. Он возглавлял штурмовую группу, которая вела наступательные действия в Крынках на Херсонщине. В течение апреля-мая уничтожил два бетеера и три автомобиля, пять блиндажей, антенну врага и 17 российских оккупантов;



Капитан Василий Пушкаш. Организовывал эвакуацию раненых и погибших побратимов с позиций на левом берегу Днепра. Весной провел операцию по высадке десанта вблизи Крынок. Его подразделение штурмовало позиции российских оккупантов, захватил вражеский комплекс РЭБ и провел разведку территорий - благодаря этому Силы спецопераций смогли закрепиться на новых позициях.



Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

Глава государства вручил почетные награды "За мужество и отвагу" 26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров Речной флотилии Военно-Морских сил ВСУ.

Напомним,

В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, чтобы почтить память воинов, отдавших свою жизнь ради Украины.