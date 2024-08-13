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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

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12 августа 2024, 16:41  •  100669 просмотра
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Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

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Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

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Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

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Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

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Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

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Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

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Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

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12 августа 2024, 07:48  •  175769 просмотра
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