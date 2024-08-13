Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны, представителями Верховной Рады и Офисом, чтобы для украинских воинов - для всех защитников и защитниц, которые выполняют боевые задачи на территории россии были гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Отдельно обсудил с министром обороны Умеровым, представителями Верховной Рады и Офисом, чтобы для наших воинов - для всех защитников и защитниц, которые выполняют боевые задачи на территории государства-агрессора, - были гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта. И без всякой бюрократии для наших воинов", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что это общая и обязательная политика Украины - украинские защитники должны быть защищены от любого бюрократического давления.

"Обсудили также сегодня на специальном совещании новые решения и законодательные инициативы, которые мы готовим на август и которые точно усилят наше государство, нашу защиту, наше общество", - отметил Зеленский.

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