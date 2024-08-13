Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126105 просмотра
Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

  •  48016 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  95384 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  35425 просмотра
Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  40603 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126105 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  164209 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  152175 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  175971 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  173592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  14841 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  15349 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  32825 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  100471 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

12 августа 2024, 16:41  •  100342 просмотра
Актуальное
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 17:21  •  6011 просмотра

Read in English

Украинские силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области рф. Президент Зеленский сообщил о сдаче в плен сотен российских военных и гуманном отношении к ним.

В результате операции украинских военных в курской области рф  сотни российских военных сдались в плен. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Главком докладывал, что наши силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые это обеспечивают. Снова спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд - это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских Сил на Курщине продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории курской области.

За сегодняшние сутки украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  70755 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  62997 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  76174 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  63764 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  51665 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  61280 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  64508 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  65342 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
12 августа 2024, 16:28  •  164209 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108708 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

Реакция союзников по наступлению Украины в курской области продемонстрировала понимание действий - МИД

  •  40603 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

Армия рф атаковала Черниговскую область из миномета, артиллерии и дроном: 51 взрыв за сутки

  •  35425 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  95384 просмотра
Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

  •  48016 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126105 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  126105 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  164209 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  152175 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  175971 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  173592 просмотра

Война

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  606 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  6617 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  7145 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  13618 просмотра
В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

  •  13336 просмотра

политика

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  606 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  6617 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  7145 просмотра
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  7169 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  13618 просмотра

Война

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  606 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  6617 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  7145 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  13618 просмотра
В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

  •  13336 просмотра

политика

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

Чем больше военного присутствия рф будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир - Зеленский

  •  606 просмотра
Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

Кулеба встретился с помощником госсекретаря США: говорили о F-16, ПВО и дальнобойных ударах по рф

  •  6617 просмотра
Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

  •  7145 просмотра
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  7169 просмотра
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"

  •  13618 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  20114 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  143513 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  145094 просмотра

Экономика

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго

  •  7169 просмотра
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе

Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе

  •  21319 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  11490 просмотра
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

  •  27766 просмотра
Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

  •  16739 просмотра

Киев

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  23425 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  54413 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  109544 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  53798 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  44067 просмотра