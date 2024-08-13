Зеленский об операции ВСУ в Курской области: сотни российских военных сдались в плен

В результате операции украинских военных в курской области рф сотни российских военных сдались в плен. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Главком докладывал, что наши силы контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Спасибо каждому солдату, каждому командиру, которые это обеспечивают. Снова спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд - это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских Сил на Курщине продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории курской области.

За сегодняшние сутки украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории.