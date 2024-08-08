В Минобороны работают над системой, которая цифровизирует принятие заявок на денежную помощь военным

В Минобороны работают над внедрением системы, которая бы цифровизировала и оптимизировала процессы принятия и обработки заявок на единовременную денежную помощь в случае гибели военного, или его ранения. Эта система будет в интегрирована вместе с приложением Армия+.

Об этом сообщил начальник управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что в будущем бюрократические услуги: денежное обеспечение, начисление, получение будет осуществляться в мобильном приложении.

Так, на вопрос, поможет ли Армия+ преодолеть бюрократию в таких случаях, как выплаты за боевое ранение, гибель военного, или выдача справки о смерти, Черногоренко ответила:

"Как сегодня вы видели на презентации заполнение электронного рапорта заняло две минуты. И так же все другие бюрократические услуги: денежное обеспечение, начисление его, получение будет осуществляться непосредственно в мобильном приложении. Мы хотим подтянуть финансовые сервисы о которых вы сказали, чтобы военнослужащий имел в реальном времени возможность проактивно получать это необходимое денежное обеспечение".

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Начальник управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой отметил, что сейчас процесс выплат действительно происходит очень долго.

Армия+ - это один из наших проектов. Также мы внедряем другой - систему, которая бы цифровизировала и оптимизировала процессы принятия и обработки заявок на единовременную денежную помощь в случае гибели или ранения. Поэтому - это также один из следующих, я думаю, еще месяц и эта система будет внедрена, а затем интегрирована вместе с Армией +. Это будет отдельное приложение, но все отдельные системы могут между собой общаться, интегрироваться - рассказал Берестовой.

На уточняющий вопрос, будет ли эта другая система больше, как приложение для семей военнослужащих, Берестовой объяснил:

Это внутренняя система для обработки заявок внутри Министерства обороны и органов, которые принимают и обрабатывают заявки для того, чтобы ускорить процесс обработки - сказал руководитель управления информационных технологий МО Украины.

Кроме того, Черногоренко заявила, что в Минобороны хотят до конца года запустить первый сервис, который касался бы именно семей военнослужащих.

Это следующий наш этап в развитии приложения. Мы сейчас оптимизировали абсолютно все услуги, которые отвлекают военных на линии боевого соприкосновения, но предоставить возможность семьям военных получить быстрый сервис через приложение - это тоже наша проактивная позиция. Мы хотим до конца года запустить первый сервис, который касался бы именно семей военнослужащих - сказала Черногоренко.

По ее словам, что Минобороны уже сейчас имеют электронный обмен с государственным реестром Актов гражданского состояния, через обмен с которым можно подтвердить статус, что есть родственная связь и дальше через этот статус предоставлять услуги непосредственно членам семьи военных.

"С технической точки зрения возможность есть, работа на уровне правительства в этом направлении ведется. Я думаю, что до конца года мы сможем увидеть первые шаги в этом обновлении", - сказала Черногоренко.

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