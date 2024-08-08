"Армія+" содержит 11 видов рапортов и уникальный ID для военных - Федоров

В запущенном сегодня приложении "Армія+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

В первой версии приложения "Армія+" доступны 11 видов рапортов и Армия ID - это уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись - сообщил Федоров.

А еще, по его словам, в приложении будут опросы - "так государство сможет оперативно узнать мнение наших защитников и защитниц по любому вопросу".

Федоров убежден, что "Армія+" упростит жизнь наших защитников и защитниц, уберет лишнюю бюрократию и тонны бумаг.

"В диджитал-экосистеме просто сейчас развиваются такие цифровые продукты, как "Дія", "Мрія", "Резерв+" и уже "Армія+" - указал Федоров.

При этом он отметил, что "Дія" уже имеет 20+ миллионов пользователей.

"У нас нет другого пути, чем убивать бюрократию и строить удобное цифровое государство для студента, пенсионера, предпринимателя, военного, ветерана, волонтера. Для каждого украинца", - подчеркнул Федоров.

Відсьогодні працюватиме застосунок "Армія+" – Зеленський