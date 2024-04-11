Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Во время визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Зеленский рассказал, что пич встречи они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита греческого премьера в Одессу.

Я благодарен Премьер-министру Мицотакису за готовность принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии и работать вместе над привлечением большего количества участников из стран Глобального Юга - заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.

Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира