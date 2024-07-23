Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, который находится с визитом в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Содержательная встреча с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. (...) Обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, сложную гуманитарную ситуацию, результаты нашей встречи с Папой Франциском в июне в Италии - рассказал президент Украины.

По его словам, во время встречи они также уделили особое внимание решениям первого Саммита мира и роли Ватикана в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Владимир Зеленский отметил личный вклад кардинала в укрепление сотрудничества между Украиной и Ватиканом. Президент также поблагодарил за визит, во время которого Государственный секретарь посетил украинские города.

Это сильный сигнал со стороны Ватикана, спасибо за такую поддержку. И благодарны за ваше участие в Саммите в Швейцарии. Это первый шаг на пути к миру, все шаги ценны. Важно, что вы также это поддерживаете. Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческих жизней - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин подробно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в частности ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет", и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, который прибыл в Киев. Шмыгаль и Паролин обсудили установление справедливого мира для Украины, возвращение пленных и украинских детей и восстановление медицинской инфраструктуры в Украине.