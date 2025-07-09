Зеленский: ночная атака рф показательна, доказывает необходимость новых санкций

Ночная масштабная атака рф, основной удар которой пришелся на Луцк, является показательной, именно сейчас на фоне попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает, - очередное доказательство, что нужны санкции, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Новая масштабная атака россии против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 - это "шахеды", и 13 ракет - "кинжалы" и "искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбитий, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже имеем десятки сбитий. Спасибо всем воинам за меткость", - написал Зеленский в соцсетях.

Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"

Сейчас, по его словам, во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. "Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - сказал Зеленский.

Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как надавить так, что россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать - подчеркнул Президент.

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