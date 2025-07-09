Зеленский: ночная атака рф показательна, доказывает необходимость новых санкций
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что ночная масштабная атака рф, основной удар которой пришелся на Луцк, является доказательством необходимости болезненных санкций, в том числе против российской нефти. За сутки была зафиксирована 741 воздушная цель, большинство из которых сбиты.
Ночная масштабная атака рф, основной удар которой пришелся на Луцк, является показательной, именно сейчас на фоне попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает, - очередное доказательство, что нужны санкции, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
"Новая масштабная атака россии против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов разных типов, из которых более 300 - это "шахеды", и 13 ракет - "кинжалы" и "искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбитий, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже имеем десятки сбитий. Спасибо всем воинам за меткость", - написал Зеленский в соцсетях.
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Сейчас, по его словам, во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. "Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - сказал Зеленский.
Это показательная атака, и именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как надавить так, что россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать
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