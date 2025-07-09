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Зеленський: нічна атака рф є показовою, доводить необхідність нових санкцій

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Президент Зеленський заявив, що нічна масштабна атака рф, основний удар якої припав на Луцьк, є доказом необхідності болючих санкцій, у тому числі проти російської нафти. За добу було зафіксовано 741 повітряну ціль, більшість з яких збито.

Зеленський: нічна атака рф є показовою, доводить необхідність нових санкцій

Нічна масштабна атака рф, основний удар під час якої був по Луцьку, є показовою, саме зараз на тлі спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки росія все відкидає, - черговий доказ, що потрібні санкції, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Нова масштабна атака росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це "шахеди", і 13 ракет – "кинджали" та "іскандери". Більшість цілей було збито. Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі - є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи - теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", - написав Зеленський у соцмережах.

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Зараз, з його слів, у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. "Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях", - сказав Зеленський.

Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції - болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти

- наголосив Президент.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна
Луцьк
Tesla
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