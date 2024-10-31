Зеленский начал обсуждать внутренний Плана усиления в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать в регионах внутренний План усиления, который должен дополнить План победы. Об этом Глава государства сообщил, говоря о визите на Закарпатье, пишет УНН.

Встретился с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья. (...) Обсудили участие территориальных громад в работе над внутренним Планом усиления - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

По его словам, также обсуждалась "важность единства украинцев, важность сотрудничества с общинами стран-партнеров, которые имеют потенциал для усиления нашей армии". "Отдельное внимание - гарантиям безопасности для Украины со стороны союзников, интеграции в ЕС и НАТО, диалогу венгерской общины Закарпатья с Венгрией", - отметил Президент.

Напомним

Недавно в медиа появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план - так называемый внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

24 октября Президент раскрыл детали плана, который назвал внутренним Планом усиления Украины, в дополнение к Плану победы, который направлен на партнеров. Новый План должен обеспечить ответы на вызовы и будет включать усиление фронта, тыла, экономики, социальной защиты, будет касаться ОПК, информационной сферы и других стратегических отраслей.

Ранее, 16 октября, Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.