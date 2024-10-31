Зеленский начал обсуждать внутренний Плана усиления в регионах

ukenru
Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 105064 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
13:35 • 130634 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
13:23 • 116799 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 117205 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 129490 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 106824 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
29 октября 2024, 12:32 • 125590 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 180866 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 130037 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
29 октября 2024, 10:03 • 160359 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков

Зеленский показал видео последствий атаки рф на Харьков

22:16 • 63233 просмотра
Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Конгрессмены призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

23:15 • 65025 просмотра
россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

россияне на оккупированных территориях изымают у населения телевизионное оборудование - Сопротивление

00:34 • 61223 просмотра
На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

На Закарпатье заработают новые пункты пропуска для грузового и пассажирского транспорта

02:47 • 64721 просмотра
В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

04:15 • 33353 просмотра
публикации
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 110263 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

13:35 • 130636 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

12:10 • 118614 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

10:08 • 129490 просмотра
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

29 октября 2024, 11:46 • 180866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 76205 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

13:47 • 100097 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

10:54 • 104716 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 108313 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

30 октября 2024, 06:52 • 115758 просмотра
Актуальное
Зеленский начал обсуждать внутренний Плана усиления в регионах

Зеленский начал обсуждать внутренний Плана усиления в регионах

Киев  •  УНН

07:57 • 2309 просмотра

Read in English

Президент Украины начал региональные обсуждения внутреннего Плана усиления, который дополнит План победы.

Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать в регионах внутренний План усиления, который должен дополнить План победы. Об этом Глава государства сообщил, говоря о визите на Закарпатье, пишет УНН.

Встретился с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья. (...) Обсудили участие территориальных громад в работе над внутренним Планом усиления

- написал Зеленский в соцсетях.

Детали

По его словам, также обсуждалась "важность единства украинцев, важность сотрудничества с общинами стран-партнеров, которые имеют потенциал для усиления нашей армии". "Отдельное внимание - гарантиям безопасности для Украины со стороны союзников, интеграции в ЕС и НАТО, диалогу венгерской общины Закарпатья с Венгрией", - отметил Президент.

Напомним 

Недавно в медиа появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план - так называемый внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

24 октября Президент раскрыл детали плана, который назвал внутренним Планом усиления Украины, в дополнение к Плану победы, который направлен на партнеров. Новый План должен обеспечить ответы на вызовы и будет включать усиление фронта, тыла, экономики, социальной защиты, будет касаться ОПК, информационной сферы и других стратегических отраслей.

Ранее, 16 октября, Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина