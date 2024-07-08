Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в Варшаве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, ожидания от саммита НАТО, участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарного сотрудничества, а также подпишут соглашение по безопасности, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

В Варшаве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском. (...) Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. - сообщили в ОП в соцсетях.

Детали

Указано, что Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций. "Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество", - рассказали в ОП.

Стороны также пообщаются с представителями СМИ.

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