Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  154271 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108595 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  156565 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  141162 просмотра
В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  141613 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  258539 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  229323 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  232936 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  227521 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  257199 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108607 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

  •  104992 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  109200 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  115484 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  109252 просмотра
Актуальное
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 09:56  •  20251 просмотра

Read in English

Президент Зеленский и премьер-министр Туск встретились в Варшаве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, ожидания от саммита НАТО, участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарного сотрудничества, а также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились в Варшаве, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, ожидания от саммита НАТО, участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарного сотрудничества, а также подпишут соглашение по безопасности, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

В Варшаве началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском. (...) Владимир Зеленский и Дональд Туск подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. 

- сообщили в ОП в соцсетях.

Детали

Указано, что Владимир Зеленский и Дональд Туск встретятся с глазу на глаз, а также в расширенном составе с участием делегаций. "Запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Также обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество", - рассказали в ОП.

Стороны также пообщаются с представителями СМИ.

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ8 июля 2024, 08:53 • 100518 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаполитика
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
varshavaВаршава
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  148497 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  130312 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  136804 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  138972 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  128212 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  258539 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105177 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100535 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  85192 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  71569 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Популярные

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

В США опасаются введения новых санкций против рф ввиду выборов и кампании Байдена

  •  141613 просмотра
Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

Орбан встретился с Си Цзиньпином: назвал Китай "ключевой силой" в создании условий для мира в войне рф против Украины

  •  141162 просмотра
Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

Союзники по НАТО объявят о новой военной помощи Украине до саммита

  •  156565 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  108595 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  154271 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  258539 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  229323 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  232936 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  227521 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  257199 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  4935 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  11504 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  17060 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  20483 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  25491 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  25491 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  63327 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103356 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100715 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  103153 просмотра

Война

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

Из-за атаки рф на Днепр есть погибший и 6 пострадавших

  •  4935 просмотра
В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

В Киеве и области - тревога: вероятно разведывательный БПЛА

  •  11504 просмотра
Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

Донецкая область: враг утром ударил по Покровску, 3 погибших

  •  17060 просмотра
Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  20483 просмотра
Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  25491 просмотра

политика

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

Зеленский и Туск встретились в Варшаве: обсудят путь Украины в ЕС, саммит НАТО и подпишут соглашение по безопасности

  •  25491 просмотра
Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

Направил письма в международные организации, рф должна ответить за преступления - Омбудсман относительно обстрела детской больницы "Охматдет"

  •  63327 просмотра
"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

"Охматдет" спас тысячи детей. Сейчас больница повреждена ударом рф": Зеленский показал кадры последствий вражеской атаки

  •  103356 просмотра
Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

Зеленский прибыл в Польшу – СМИ

  •  100715 просмотра
"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

"Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет": Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

  •  103153 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  105821 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  104477 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  117614 просмотра

Экономика

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тыс. га, более 150 тыс. га возвращено аграриям

  •  68582 просмотра
Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

Графики отключений отменили до 14:00 по всей Украине - Укрэнерго

  •  70037 просмотра
Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

Курс валют на 8 июля: доллар остался на том же уровне, а цена евро выросла

  •  65331 просмотра
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив

  •  136738 просмотра
Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  110538 просмотра

Киев

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

Вражеская атака на "Охматдет": поврежден токсикологический корпус, где дети получали диализ - Ляшко

  •  20483 просмотра
В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

В результате утренней атаки по столице полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

  •  17446 просмотра
В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

  •  45320 просмотра
Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

Как выглядит "Охматдет" после атаки рф: показали фотографии

  •  49437 просмотра
Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

  •  70420 просмотра