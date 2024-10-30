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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новую встречу "Рамштайн" в ближайшие недели

Зеленский анонсировал новую встречу "Рамштайн" в ближайшие недели

Киев  •  УНН

15:52 • 5888 просмотра

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Президент Украины сообщил о подготовке новой встречи в формате "Рамштайн". Предыдущее заседание было отложено из-за урагана "Милтон" в США.

Встречи в формате "Рамштайн" должны состояться в ближайшие недели. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. Мы не устаем это объяснять, в частности нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим. Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая должна состояться в ближайшие недели. Это важно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы шаги с партнерами были действительно совместными и максимально действенными.

Заседание "Рамштайн" перенесено ориентировочно на ноябрь - нардеп25 октября 2024, 13:12 • 16355 просмотров

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября была отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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