Зеленский анонсировал новую встречу "Рамштайн" в ближайшие недели

Встречи в формате "Рамштайн" должны состояться в ближайшие недели. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Украина всегда предлагает только то, что реально поможет надавить ради настоящего мира. Мы не устаем это объяснять, в частности нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим. Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая должна состояться в ближайшие недели. Это важно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы шаги с партнерами были действительно совместными и максимально действенными.

Заседание "Рамштайн" перенесено ориентировочно на ноябрь - нардеп

Напомним

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября была отложена из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена позже.