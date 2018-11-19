Сбитого контрабандистами пограничника похоронили
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В городе Изяслав, который находится в Хмельницкой области, сегодня похоронили начальника отдела пограничной службы "Деловое" майора Вадима Березенского, которого на днях сбили автомобилем на границе с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня в Хмельницкой области в городе Изяслав состоялись похороны пограничника Вадима Березенского, который умер 18 ноября от травм, полученных во время выполнения задач по охране государственной границы на Закарпатье", – говорится в сообщении.
Почтить память погибшего пограничнику пришли близкие, родные, друзья и коллеги, с которыми офицер вместе проходил службу, а также председатель ГПСУ Петр Цигикал, руководство Западного регионального управления, Национальной академии ведомства, Мукачевского и Чопского отрядов.
Курсанты академии с отданием воинских почестей и военным салютом провели прощальную церемонию.
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Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.
Кроме того, работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления ГПС разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы. Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины. Суд взял задержанного под стражу.