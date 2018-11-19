Сбитого контрабандистами пограничника похоронили

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106547 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113238 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150697 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136777 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128367 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171642 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сбитого контрабандистами пограничника похоронили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В городе Изяслав, который находится в Хмельницкой области, сегодня похоронили начальника отдела пограничной службы "Деловое" майора Вадима Березенского, которого на днях сбили автомобилем на границе с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня в Хмельницкой области в городе Изяслав состоялись похороны пограничника Вадима Березенского, который умер 18 ноября от травм, полученных во время выполнения задач по охране государственной границы на Закарпатье", – говорится в сообщении.

Почтить память погибшего пограничнику пришли близкие, родные, друзья и коллеги, с которыми офицер вместе проходил службу, а также председатель ГПСУ Петр Цигикал, руководство Западного регионального управления, Национальной академии ведомства, Мукачевского и Чопского отрядов.

Курсанты академии с отданием воинских почестей и военным салютом провели прощальную церемонию.

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Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.

Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.

Кроме того, работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления ГПС разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы. Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины. Суд взял задержанного под стражу.

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