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Збитого контрабандистами прикордонника поховали

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У місті Ізяслав, що у Хмельницькій області, сьогодні поховали начальника відділу прикордонної служби "Ділове" майора Вадима Березенського, якого днями збили автомобілем на кордоні з Румунією. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

"Сьогодні на Хмельниччині у місті Ізяслав відбулося поховання прикордонника Вадима Березенського, який помер 18 листопада від травм, отриманих під час виконання завдань з охорони державного кордону на Закарпатті", – йдеться в повідомленні.

Віддати шану загиблому прикордоннику прийшли близькі, рідні, друзі та колеги, з якими офіцер разом проходив службу, а також голова ДПСУ Петро Цигикал, керівництво Західного регіонального управління, Національної академії відомства, Мукачівського і Чопського загонів.

Курсанти академії з відданням військових почестей та військовим салютом провели прощальну церемонію.

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Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.

Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.

Крім того, працівники поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби. Кримінальне провадження відкрито за ст.348 КК України. Суд взяв затриманого під варту.

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