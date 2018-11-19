Збитого контрабандистами прикордонника поховали

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У місті Ізяслав, що у Хмельницькій області, сьогодні поховали начальника відділу прикордонної служби "Ділове" майора Вадима Березенського, якого днями збили автомобілем на кордоні з Румунією. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.