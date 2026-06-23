Завершены работы по консервации поврежденной крыши Киево-Печерской лавры - ГСЧС
Киев • УНН
ГСЧС завершила ремонтно-восстановительные работы по консервации крыши собора, поврежденного российской атакой 15 июня. Работы выполнены на 100% от запланированного объема.
Ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной российской атакой крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры завершены. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник, пишет УНН.
В ночь на 15 июня Россия в очередной раз продемонстрировала свою истинную сущность – ударом по одной из главных святынь Украины, Киево-Печерской лавре. Тогда в результате атаки был поврежден Успенский собор. Сразу после удара к работе приступили спасатели ГСЧС. Более недели они работали там, где каждый метр имеет особую ценность. Сегодня, 23 июня, ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной крыши завершены
По его словам, работы выполнены на 100% от запланированного объема. "Для осушения строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки", – сообщил он.
Как отметил Даник, за время проведения работ на территории Лавры были задействованы более 100 спасателей из разных подразделений и более 25 единиц техники ГСЧС.
Это дни напряженной работы, ответственности и борьбы за сохранение бесценного культурного и духовного наследия Украины. За сухими цифрами стоят люди. Те, кто не ищет славы, но ежедневно защищает самое дорогое – жизнь, культурное наследие и будущее Украины. Благодарю каждого спасателя, который присоединился к этим работам. За профессионализм. За преданность делу. За сохраненную святыню. Потому что даже после самой темной ночи мы сможем выстоять и восстановить то, что враг пытается уничтожить
ПАСЕ осудила удары рф по Киево-Печерской лавре и объектам культурного наследия Украины23.06.26, 16:29 • 2580 просмотров