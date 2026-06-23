Завершены работы по консервации поврежденной крыши Киево-Печерской лавры - ГСЧС

Ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной российской атакой крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры завершены. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Даник, пишет УНН.

В ночь на 15 июня Россия в очередной раз продемонстрировала свою истинную сущность – ударом по одной из главных святынь Украины, Киево-Печерской лавре. Тогда в результате атаки был поврежден Успенский собор. Сразу после удара к работе приступили спасатели ГСЧС. Более недели они работали там, где каждый метр имеет особую ценность. Сегодня, 23 июня, ремонтно-восстановительные работы по консервации поврежденной крыши завершены - сказал Даник, которого цитирует пресс-служба ГСЧС в Телеграме во вторник.

По его словам, работы выполнены на 100% от запланированного объема. "Для осушения строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки", – сообщил он.

Как отметил Даник, за время проведения работ на территории Лавры были задействованы более 100 спасателей из разных подразделений и более 25 единиц техники ГСЧС.

Это дни напряженной работы, ответственности и борьбы за сохранение бесценного культурного и духовного наследия Украины. За сухими цифрами стоят люди. Те, кто не ищет славы, но ежедневно защищает самое дорогое – жизнь, культурное наследие и будущее Украины. Благодарю каждого спасателя, который присоединился к этим работам. За профессионализм. За преданность делу. За сохраненную святыню. Потому что даже после самой темной ночи мы сможем выстоять и восстановить то, что враг пытается уничтожить - подчеркнул глава ГСЧС.

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