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ПАСЕ осудила удары рф по Киево-Печерской лавре и объектам культурного наследия Украины

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Комитет ПАСЕ принял декларацию "Атака российской федерации на Киево-Печерскую лавру". В результате удара 15 июня пострадала часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ПАСЕ осудила удары рф по Киево-Печерской лавре и объектам культурного наследия Украины

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, науки, образования и медиа принял декларацию "Атака российской федерации на Киево-Печерскую лавру". Об этом сообщила в Facebook член постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Кравчук рассказала коллегам о последствиях этой российской атаки и ущербе, который она нанесла украинскому культурному наследию. Также в результате этой атаки были повреждены киностудия имени Довженко, Мистецкий Арсенал, Харьковский художественный музей и Днепропетровский дом органной и камерной музыки.

В результате удара 15 июня пострадала Киево-Печерская лавра - часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это лишь часть системного российского террора против украинской культуры. По последним данным, с начала полномасштабного вторжения в Украине уже повреждено или разрушено около двух тысяч памятников культурного наследия

- говорится в сообщении Кравчук.

Комитет ПАСЕ призвал государства-члены Совета Европы поддержать Украину в документировании нанесенного ущерба, а также в защите культурного наследия на основе комплексной стратегии, которая должна включать переходное правосудие и послевоенное восстановление.

В то же время корреспондент УНН публикует фото Мистецкого Арсенала после российских ударов.

Фото: Андрей Ходьков

Напомним

Министерство культуры Украины сообщило о неотложных работах в Успенском соборе Киево-Печерской лавры по предотвращению дальнейших разрушений после российской атаки.

Евгений Устименко

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