Не внес в декларацию 9,6 млн грн - заместителю директора Киевзеленстроя сообщили о подозрении

Фото: Киевская городская прокуратура

Одному из заместителей генерального директора КО "Киевзеленстрой" сообщено о подозрении в умышленном внесении в декларацию недостоверных данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Детали

По материалам следствия, а также по данным проверки НАПК декларации чиновника, в 2024 году он не указал в декларации за 2023 год имущество, доходы и финансовые обязательства на 9,6 млн гривен. В то время он занимал должность директора коммунального предприятия и должен был это сделать как субъект декларирования.

Мужчина не задекларировал недостроенный садовый дом в Киеве площадью почти 280 кв.м, построенный вместо ранее приобретенного дома площадью 21 кв.м. Стоимость такого дома в 2024 году составляла почти 8,6 млн гривен. Также чиновник не задекларировал 700 000 грн дохода от продажи автомобиля BMW Х5 2014 года выпуска. Отсутствует в его декларации информация об оформленном кредите на 280 тыс. гривен. - сообщили в прокуратуре.

Действия фигуранта правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Также санкция статьи предусматривает лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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