Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома

Кабинет министров согласовал назначение Александра Музыченко, который с 2020 года по 2023 год возглавлял Закарпатский ОТЦК и СП, на должность заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Согласовано назначение Музыченко Александра Григорьевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации - сообщил Мельничук.

Из открытых источников известно, что с 2020 года по 2023 год Музыченко возглавлял Закарпатский ОТЦК и СП.

Полковник Музыченко Александр Григорьевич родился в 1974 году в Черновцах. В 1995 году окончил Одесский институт сухопутных войск. В 2006 году окончил Национальную академию обороны Украины. Последняя должность на которой проходил военную службу - заместитель военного комиссара - начальник мобилизационного отдела Ивано-Франковского областного военного комиссариата оперативного командования "Запад".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Прокопенко начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. До этого Прокопенко был временно исполняющим обязанности начальника управления СБУ Хмельницкой области.

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