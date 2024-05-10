Заступником голови Закарпатської ОВА планують призначити колишнього військкома
Київ • УНН
Погоджено призначення колишнього військового комісара Олександра Музиченка, який очолював Закарпатський обласний центр військово-цивільного захисту з 2020 по 2023 рік, заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Кабінет міністрів погодив призначення Олександра Музиченка, який з 2020 року по 2023 рік очолював Закарпатський ОТЦК та СП, на посаду заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Погоджено призначення Музиченка Олександра Григоровича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації
З відкритих джерел відомо, що з 2020 року по 2023 рік Музиченко очолював Закарпатський ОТЦК та СП.
Полковник Музиченко Олександр Григорович народився у 1974 році у Чернівцях. У 1995 році закінчив Одеський інститут сухопутних військ. У 2006 році закінчив Національну академію оборони України. Остання посада на якій проходив військову службу – заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділу Івано-Франківського обласного військового комісаріату оперативного командування "Захід".
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