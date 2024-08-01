Заместитель директора НАБУ Углава заявил о слабости и контролируемости детективов - негативное влияние видит и в действиях главы Комитета ВР

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что бюро оказалось под угрозой потери независимости, а детективы находятся под политическим давлением, что существенно снижает эффективность борьбы с коррупцией, пишет УНН.

Детали

Углава обратился в Совет общественного контроля НАБУ с просьбой обеспечить контроль над расследованиями дела, где он является главным фигурантом и обезопасить антикоррупционеров от возможного внешнего воздействия.

По его словам, "лица с собственными нездоровыми амбициями" решили внести раздор внутрь коллектива, разрушить НАБУ, а в дальнейшем с помощью ручного управления под эгидой "переаттестации" "ремонтировать" его.

Углава указывает, что под "ручное управление" НАБУ хотят взять председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин и глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина.

В последнее время ЦПК, в лице Виталия Шабунина в частности, благодаря политическому лобби, а именно председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, стремится стать монополистом общественного мнения в части борьбы с коррупцией. Такая монополизация приводит к искажению реальной ситуации и увеличению нездорового влияния на антикоррупционную инфраструктуру, которая невозможна без независимого НАБУ. От слабого и контролируемого НАБУ смогут получить выгоду все заинтересованные в этом лица, в том числе и коррумпированные организованные группы - говорится в обращении Углавы в Совет общественного контроля НАБУ.

Первый заместитель директора НАБУ отмечает, что детективы находятся под огромным политическим давлением, что может указывать на слабость и контролируемость антикоррупционеров.

Стоит отметить, что Гизо Углава после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

На это указывали даже международные аудиторы.

Добавим

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро. Из-за этого директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

В связи со скандалом члены антикоррупционного комитета ВР решили вызвать директора НАБУ Семена Кривоноса на заседание. Однако, он отказался прийти на заседание. Поэтому члены антикоррупционного комитета провели выездное заседание в НАБУ.

Несмотря на скандалы, бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. За все время существования на содержание НАБУ, САП и ВАКС потратили примерно 12-13 миллиардов гривен. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов. В частности, Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменения в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%.

В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

В то время, когда украинцам поднимают налоги, НАБУ тратит бюджетные средства на ремонт туалетов, кондиционеров и закупку легковых автомобилей специального назначения, оснащенных функциями двухзонного климат-контроля, обогрева зеркал и Apple Card.