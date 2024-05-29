"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

Официальные лица НАТО и стран ЕС обсудили возможность разрешения украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нацеливания на военные объекты на территории россии, для самообороны, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает законным действием в соответствии с международным правом, "когда оно используется пропорционально". Об этом Верховный представитель ЕС сообщил после встречи министров обороны стран блока 28 мая, пишет УНН.

Мы обсуждали то, о чем говорили в СМИ, с Генеральным секретарем НАТО. Речь идет о возможности снятия ограничений с западного оружия, которое используется украинскими силами, для нацеливания на военные объекты на территории россии. Для самообороны, но на территории россии. Ясно, что это законное действие в соответствии с международным правом, когда оно используется пропорционально - сказал Боррель.

Но, по его словам, "также ясно, что каждое отдельное государство-член должно принимать решения и брать на себя ответственность за это или нет".

"Некоторые страны-члены были против и изменили свое мнение. Сегодня они принимают снять эти ограничения на оружие, которое они поставляют в Украину. Но это полномочия государства-члена. Никто не может заставить государство-члена снять это ограничение на оружие, которое оно поставляет в Украину. Некоторые государства-члены, как я уже сказал, несколько недель назад сочли это неуместным – теперь они решили это сделать. Возможно, другие по-прежнему не хотят принимать это решение. Это их дело. Никто на уровне ЕС не будет принужден действовать тем или иным образом", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины