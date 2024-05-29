"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  39792 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  53145 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  101306 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  100736 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124502 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119935 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118275 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111154 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79386 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77178 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

Официальные лица НАТО и стран ЕС обсудили возможность разрешения украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нацеливания на военные объекты на территории России, для самообороны, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает законным действием в соответствии с международным правом при пропорциональном использовании.

Война •   •  3977 просмотра
"Законное действие, когда используется пропорционально": глава дипломатии ЕС заявил, что некоторые страны принимают снятие ограничений на оружие для Украины

Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

Новый пакет помощи от Швеции стоимостью почти 1,2 миллиарда евро направлен на оказание важнейшей военной помощи Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, самолеты радиолокационного наблюдения и командирские машины, которые имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины.

политика •   •  5226 просмотра
Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

Минобороны рф заявило об атаке 2 морских дронов на Крым.

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В минобороны рф заявили об атаке двух морских драконов на Крым

В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Постоянные представители стран-членов ЕС сегодня обсуждают переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы с целью начать переговоры о вступлении в конце июня, но Венгрия блокирует вопрос относительно Украины.

политика •   •  11326 просмотра
В ЕС сегодня обсуждают переговорную рамку о вступлении Украины на фоне блокирования Венгрии - СМИ

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Война •   •  39505 просмотра
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

Новости Мира •   •  9536 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира •   •  9003 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.

Криминал и ЧП •   •  9210 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

политика •   •  10183 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

Война •   •  12828 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"