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"Законна дія, коли використовується пропорційно": голова дипломатії ЄС заявив, що деякі країни приймають зняття обмежень на зброю для України

Київ • УНН

 • 30622 перегляди

Офіційні особи НАТО і країн ЄС обговорили можливість дозволу українським Збройним силам використовувати західну зброю для націлювання на військові об'єкти на території росії, для самооборони, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає законною дією відповідно до міжнародного права при пропорційному використанні.

Офіційні особи НАТО і країн ЄС обговорили можливість дозволу українським Збройним силам використовувати західну зброю для націлювання на військові об'єкти на території росії, для самооборони, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає законною дією відповідно до міжнародного права, "коли вона використовується пропорційно". Про це Верховний представник ЄС повідомив після зустрічі міністрів оборони країн блоку 28 травня, пише УНН.

Ми обговорювали щось, про що говорили в ЗМІ, з Генеральним секретарем НАТО. Ідеться про можливість зняття обмежень із західної зброї, яка використовується українськими силами, для націлювання на військові об’єкти на території росії. Для самооборони, але на території росії. Зрозуміло, що це законна дія згідно з міжнародним правом, коли вона використовується пропорційно

- сказав Боррель.

Але, з його слів, "також зрозуміло, що кожна окрема держава-член має ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність за це чи ні".

"Деякі країни-члени були проти і змінили свою думку. Сьогодні вони приймають зняти ці обмеження на зброю, яку вони постачають в Україну. Але це повноваження держави-члена. Ніхто не може змусити державу-члена зняти це обмеження на зброю, яку вона постачає в Україну. Деякі держави-члени, як я вже сказав, кілька тижнів тому вважали це недоцільним – тепер вони вирішили це зробити. Можливо, інші й надалі не хочуть ухвалити це рішення. Це залежить від них. Ніхто не буде змушений на рівні ЄС діяти в той чи інший спосіб", - зазначив голова дипломатії ЄС.

"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України28.05.24, 14:04 • 22066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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