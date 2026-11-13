Захваченные путиным иностранные компании помогают финансировать военную машину рф - Bloomberg

Российские подразделения иностранных компаний, захваченные кремлём, помогают финансировать войну главы кремля владимира путина в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Согласно данным, собранным Bloomberg, и сообщениям российских СМИ, "предприятия, операционное управление которыми было передано местным менеджерам их международными владельцами, тратят миллиарды рублей на финансирование армии".

Большинство платежей поступило в "Народный фронт", организацию, основанную по инициативе путина в 2011 году, которая создала соответствующий проект после начала войны в Украине. "Корпоративные пожертвования были использованы для закупки беспилотников, транспортных средств, систем связи и другого оборудования для российских войск", указывает издание.

Захват кремлём контроля над иностранными компаниями даёт москве рычаги влияния в ответ на замораживание российских активов на Западе с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, пишет издание.

Десятки международных предприятий были переданы под временное управление по приказу путина. В 2023 году россия создала механизм, который позволяет государству брать под оперативный контроль подразделения, принадлежащие компаниям из так называемых "недружественных" стран, оставляя при этом формальное право собственности иностранной материнской компании.

Хотя европейские и японские активы оказались втянутыми в геополитическое противостояние с москвой, крупные американские предприятия в россии до сих пор в значительной степени избегали конфискации, отмечает издание. Это связано с тем, что кремль стремится выстроить более тёплые связи с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет издание.

Российские чиновники, как указывается, также опасаются мести со стороны США и опасаются способности Вашингтона преследовать лиц и компании, находящиеся под санкциями, по всему миру, сообщил человек, близкий к кремлю.

"Хотя выплаты на военные нужды меркнут по сравнению с огромными государственными расходами на войну, которые, как ожидается, превысят 17 триллионов рублей (206 миллиардов долларов США) в этом году, они дают руководителям предприятий очень заметный способ продемонстрировать поддержку государства", отмечает издание.

Неясно, получит ли новая российская бизнес-элита военного времени контроль над большим количеством международных активов, которые, в свою очередь, могли бы способствовать поддержке военных, указывает издание.

кремль усилил конфискацию активов с сентября, взяв под контроль несколько иностранных предприятий, включая российские операции Nestlé и, в этом месяце, местные подразделения Japan Tobacco Inc.

В октябре путин назвал временные поглощения сдерживающим фактором против потенциальных захватов российских активов Западом. Он оставил открытой возможность для иностранных владельцев вернуть контроль над своим бизнесом, если эти активы будут возвращены.

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