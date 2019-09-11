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Угрозы повторного возгорания на арсенале в Калиновке нет – Генштаб

Угрозы повторного возгорания на арсенале в Калиновке нет – Генштаб

Киев  •  УНН

 • 11094 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Угрозы повторного возгорания на военном арсенале в Калиновке в Винницкой области нет. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, возглавляющий оперативную группу по предотвращению чрезвычайной ситуации на арсенале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на сейчас, все очаги пожара, возникшего на технической территории арсенала вблизи Калиновки, полностью ликвидированы, угрозы повторного возгорания нет", - сказал Корнийчук.

По его словам, учитывая то, что неподалеку был развернут пожарный пост, удалось вовремя подать сигнал, осуществить соответствующее оповещение и организовать борьбу с пламенем силами пожарного расчета арсенала.

"В дальнейшем тушение очагов возгорания было продолжено силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавил генерал-лейтенант.

Он также проинформировал, что на указанной территории приняты дополнительные меры, чтобы исключить повторное возгорание сухой травы и листьев. В частности, осуществляется полив водой, усилено пожарный и наблюдательный посты, организовано патрулирование местности и круглосуточное дежурство.

"Благодаря тому, что на базе хранения боеприпасов постоянно проводились тренировки, и было налажено оперативное взаимодействие со всеми пожарными и спасательными службами, удалось за довольно короткий промежуток времени локализовать очаги возгорания и в дальнейшем полностью их ликвидировать", - рассказал Корнийчук, добавив, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, 11 сентября произошло задымление на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области.

Министерство обороны назвало горения сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

В правительстве заявили об отсутствии угроз для военных и гражданских в Калиновке.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:15 пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали.

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