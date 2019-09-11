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Загрози повторного займання на арсеналі у Калинівці немає – Генштаб

Загрози повторного займання на арсеналі у Калинівці немає – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Загрози повторного загоряння на військовому арсеналі у Калинівці у Вінницькій області немає. Про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, який очолює оперативну групу із запобігання надзвичайній ситуації на арсеналі, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Станом на зараз, усі осередки пожежі, що виникла на технічній території арсеналу поблизу Калинівки, повністю ліквідовано, загрози повторного загоряння нема", - сказав Корнійчук.

За його словами, враховуючи те, що неподалік було розгорнуто пожежний пост, вдалося вчасно подати сигнал, здійснити відповідне оповіщення та організувати боротьбу з полум’ям силами пожежного розрахунку арсеналу.

"В подальшому гасіння осередків загоряння було продовжено силами Державної служби з надзвичайних ситуацій”, - додав генерал-лейтенант.

Він також проінформував, що на зазначеній території вжито додаткових заходів, аби унеможливити повторне займання сухої трави та листя. Зокрема, здійснюється полив водою, посилено пожежний та спостережний пости, організовано патрулювання місцевості та цілодобове чергування.

"Завдяки тому, що на базі зберігання боєприпасів постійно проводилися тренування, і було налагоджено оперативну взаємодію з усіма пожежними і рятувальними службами, вдалося за доволі короткий проміжок часу локалізувати осередки займання і в подальшому повністю їх ліквідувати", - розповів Корнійчук, додавши, що постраждалих внаслідок події немає.

Нагадаємо, 11 вересня сталося задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області.

Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.

В уряді заявили про відсутність загроз для військових і цивільних у Калинівці.

За даними ДСНС, станом на 15:15 пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували.

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