Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Кореей. Фонд экономического развития и сотрудничества Республики Корея сможет предоставить Украине займ до 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Одобрен проект закона "О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024-2029 годы - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается ратифицировать рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества на 2024-2029 годы, совершенное 19.04.2024 в г. Вашингтоне.

"Рамочным соглашением предусмотрено, что правительство Республики Корея предоставляет возможность получать кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества до максимальной суммы обязательств в корейских она, что не превышает эквивалент 2 миллиарда 100 миллионов долларов США на 2024-2029 годы для финансирования кредитных проектов Фонда в Украине. Условия для каждого отдельного проекта будут определены в каждой отдельной кредитной сделке", - рассказал Мельничук.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля правительство также распределило средства Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта ARІSE. Это 2,4 млрд грн на поддержку украинских аграриев.

"Речь идет о кредитных гарантиях для стимулирования кредитования малых и средних сельхозпроизводителей, а также о грантах для небольших хозяйств", — отметил Шмыгаль.

Среди прочего, правительство приняло решение о привлечении займа от банка развития Совета Европы на сумму 100 млн евро. По словам премьер-министра, это средства на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".

Украина получит кредит в 100 млн евро от Банка Совета Европы, в рамках проекта компенсации за уничтоженное имущество

Также Кабинет Министров утвердил механизм стимулирования создания индустриальных парков. Учредители парка получат безвозвратные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию расходов на подключение к электросетям.

"Это сумма до 150 млн грн, которая будет покрывать до половины расходов, а для деоккупированных территорий — до 80% расходов. Сейчас в Украине уже зарегистрирован 81 индустриальный парк",-сообщил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство ожидает ускорения процесса, и что эти площадки будут привлекать значительные объемы внутренних и внешних инвестиций.