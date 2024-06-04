Позика до 2,1 млрд дол: уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Кореєю
Київ • УНН
Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Кореєю, що дозволяє Києву отримати позику на суму до 2,1 мільярда доларів з Фонду економічного розвитку та співробітництва Кореї на 2024-2029 роки.
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Кореєю. Фонд економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея зможе надати Україні позику до 2,1 млрд доларів. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Схвалено проект Закону "Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки
За його словами, законопроєктом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, вчинену 19.04.2024 у м. Вашингтоні.
"Рамковою угодою передбачено, що уряд Республіки Корея надає можливість отримувати кредити від Фонду економічного розвитку і співробітництва до максимальної суми зобов'язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент 2 мільярди 100 мільйонів доларів США на 2024-2029 роки для фінансування кредитних проектів Фонду в Україні. Умови для кожного окремого проекту будуть визначені в кожній окремій Кредитній угоді", - розповів Мельничук.
За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля уряд також розподілив кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проекту ARІSE. Це 2,4 млрд грн на підтримку українських аграріїв.
"Ідеться про кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також про гранти для невеликих господарств", — зазначив Шмигаль.
Серед іншого, уряд ухвалив рішення про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 млн євро. За словами прем’єр-міністра, це кошти на реалізацію проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно".
Україна отримає кредит у 100 млн євро від Банку Ради Європи, в рамках проекту компенсації за знищене майно27.03.24, 12:22 • 32769 переглядiв
Також Кабінет Міністрів затвердив механізм стимулювання створення індустріальних парків. Засновники парку отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.
"Це сума до 150 млн грн, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій — до 80% витрат. Наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк", — повідомив прем’єр-міністр.
Шмигаль підкреслив, що уряд очікує прискорення процесу, і що ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій.