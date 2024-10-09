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За участие в войне на стороне Украины в россии заочно осудили экс-морпеха США Тревора Рида

За участие в войне на стороне Украины в россии заочно осудили экс-морпеха США Тревора Рида

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:11  •  2279 просмотра

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российский суд заочно приговорил бывшего американского морпеха Тревора Рида к 14,5 годам заключения, его обвинили во вступлении в ВСУ и участии в боевых действиях против россии.

За участие в войне в Украине на стороне ВСУ в Ррссии повторно осудили бывшего американского морпеха Тревора Рида - на этот раз суд проходил в заочном режиме. Об этом со ссылкой на российские власти сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, американца обвинили в наемничестве и заочно приговорили к 14,5 годам лишения свободы. В материалах дела говорится, что Рид в июле 2023 года вступил в состав ВСУ, где прошел военную подготовку для улучшения своих навыков в сфере обращения с боевым оружием, стратегии и тактики участия в вооруженном конфликте.

Отмечается, что он воевал на стороне Украины против россии на территории Донбасса.

Напомним

В 2020 году Тревора Рида в россии осудили на девять лет по делу о нападении на полицейских, которые его задержали. В апреле 2022 года американские власти обменяли Рида на осужденного в США за подготовку перевозки кокаина летчика Константина Ярошенко.

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После обмена Рид отправился воевать в Украину, где летом 2023 года получил ранение. С помощью неправительственной организации он был доставлен в Германию на лечение.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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