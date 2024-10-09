За участь у війні на боці України у росії заочно засудили екс-морпіха США Тревора Ріда
Київ • УНН
російський суд заочно засудив колишнього американського морпіха Тревора Ріда до 14,5 років ув'язнення, його звинуватили у вступі до ЗСУ та участі у бойових діях проти росії.
За участь у війні в Україні на боці ЗСУ у росії повторно засудили колишнього американського морпіха Тревора Ріда - цього разу суд проходив у заочному режимі. Про це з посиланням на російську владу повідомили росЗМІ , пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, американця звинуватили в найманстві і заочно засудили до 14,5 років позбавлення волі. У матеріалах справи йдеться, що Рід у липні 2023 року вступив до складу ЗСУ, де пройшов військовий вишкіл для поліпшення своїх навичок у сфері поводження з бойовою зброєю, стратегії й тактики участі у збройному конфлікті.
Зазначається, що він воював на боці України проти росії на території Донбасу.
Нагадаємо
2020 року Тревора Ріда у росії засудили на дев'ять років у справі про напад на поліцейських, які його затримали. У квітні 2022 року американська влада обміняла Ріда на засудженого у США за підготовку перевезення кокаїну льотчика Костянтина Ярошенка.
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Після обміну Рід вирушив воювати в Україну, де влітку 2023 року дістав поранення. За допомогою неурядової організації він був доправлений в Німеччину на лікування.
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