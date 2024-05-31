За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области

В течение последних суток вражеские силы ударили по Запорожской области 372 раза, нацелившись на 8 населенных пунктов. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По данным, противник нанес авиационный удар по Лобковому, а также использовал 150 беспилотных летательных аппаратов различной модификации для атак на Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также было зафиксировано 11 обстрелов из ракетно-артиллерийских систем зафиксированы в Работином и Малой Токмачке.

Кроме того, оккупанты нанесли 210 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, работы ного, Левадного, Малиновки и Нестерянки.

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Согласно полученным отчетам, было зарегистрировано 4 сообщения о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

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