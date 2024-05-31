За добу ворожі війська завдали 372 удари по 8 населених пунктах Запорізькій області
Київ • УНН
За минулу добу ворожі війська 372 рази завдали ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотні літальні апарати та ракетно-артилерійські системи, внаслідок чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Протягом останньої доби ворожі сили вдарили по Запорізькій області 372 рази, націлившись на 8 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За даними, супротивник завдав авіаційний удар по Лобковому, а також використовував 150 безпілотних літальних апаратів різної модифікації для атак на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Також було зафіксовано 11 обстріли з ракетно-артилерійських систем зафіксовані у Роботиному та Малій Токмачці.
Крім того, окупанти завдали 210 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки.
Додамо
Згідно з отриманими звітами, було зареєстровано 4 повідомлення щодо руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
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