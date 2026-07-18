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За сутки на фронте произошло 193 боестолкновения - враг больше всего атаковал на Славянском направлении

Киев • УНН

 • 136 просмотра

За сутки произошло 193 боевых столкновения, наиболее активные бои шли на Славянском, Покровском и Константиновском направлениях. Враг нанес 64 авиаудара с 198 КАБами и совершил 2462 обстрела.

За сутки на фронте произошло 193 боестолкновения - враг больше всего атаковал на Славянском направлении

С начала суток на фронте произошло 193 боевых столкновения. Наиболее активные бои шли на Славянском, Покровском и Константиновском направлениях, где российские войска совершили десятки попыток атаковать позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Агрессор нанес 64 авиационных удара с применением 198 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6963 дрона-камикадзе и совершил 2462 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений с врагом, четыре из которых до сих пор продолжаются. Противник совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилепки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

Десять попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 28 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили семь атак в сторону Юрковки и в районах населенных пунктов Новомарково, Пазено, Никифоровка. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 15 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Долгая Балка. Два боестолкновения продолжаются.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону Белицкого, Сергеевки, Новоподгородного, Кучерова Яра. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки в сторону Горького и Воздвижевки. Один бой до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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Ольга Розгон

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