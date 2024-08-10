За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений, активнее всего враг наступал на Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки, на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Активно враг наступал на Покровском направлении, там украинские защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08.00 10.08.2024, пишет УНН.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 91 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 170 - из реактивных систем залпового огня, - говорится в сообщении.

Детали

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Беловоды, Юнаковка, Храповщина, Васильевка, Глухов, Полошки, Береза, Кучеровка, Старые Вирки, Писаревка, Петрушевка, Могрица Сумской области; Сергеевка, Торецк, Константиновка Гродовка, Тимофеевка, Александрополь, Новодонецкое, Водяное, Угледар, Новоукраинка Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Змиевка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, возле Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении состоялось 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спирного.

На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиновое, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника возле Парасковиевки, Александровки и Константиновки.

На Времовском направлении вражеское наступательное действие противника в сторону Водяного - не имело успеха.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, - отмечают в Генштабе.



В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, девять боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 82 автомобиля и 20 единиц специальной техники.

Еще плюс 1160 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага