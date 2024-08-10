За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений, активнее всего враг наступал на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 90 боевых столкновениях за минувшие сутки. Самые активные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 28 вражеских атак.
За прошедшие сутки, на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Активно враг наступал на Покровском направлении, там украинские защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08.00 10.08.2024, пишет УНН.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 91 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 170 - из реактивных систем залпового огня,
Детали
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Беловоды, Юнаковка, Храповщина, Васильевка, Глухов, Полошки, Береза, Кучеровка, Старые Вирки, Писаревка, Петрушевка, Могрица Сумской области; Сергеевка, Торецк, Константиновка Гродовка, Тимофеевка, Александрополь, Новодонецкое, Водяное, Угледар, Новоукраинка Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Змиевка Херсонской области.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.
На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.
На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, возле Колесниковки и Табаевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса.
На Северском направлении состоялось 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спирного.
На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.
На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиновое, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника возле Парасковиевки, Александровки и Константиновки.
На Времовском направлении вражеское наступательное действие противника в сторону Водяного - не имело успеха.
На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ,
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также наши воины обезвредили семь танков, девять боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 82 автомобиля и 20 единиц специальной техники.
Еще плюс 1160 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага10 августа 2024, 05:23 • 6273 просмотра