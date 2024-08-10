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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1160 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1160 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 05:23  •  5314 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1160 военных, 9 бронированных машин и 69 артсистем. Всего с начала войны враг потерял около 589 700 человек и значительное количество техники.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1160 военных. Силы обороны ликвидировали 9 бронированных машин и 69 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.24

  • личного состава - около 589 700 (+1160) человек,
  • танков - 8441 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 350 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 16 605 (+69) ед,
  • РСЗО - 1143 (+1) ед,- средств ПВО - 918 (+2) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 372 (+47),
  • крылатых ракет - 2425 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,- подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 453 (+82) ед,
  • специальной техники - 2789 (+20) ед.

Напомним

С начала суток 9 августа произошло 70 боевых столкновений, активнее всего на Покровском направлении - 25 боев. россия нанесла 2 ракетных и 51 авиаудар, использовала 458 дронов-камикадзе и осуществила более 3300 обстрелов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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