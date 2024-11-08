Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на действия КНДР

Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в Желтом море, отреагировав на недавние ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

По информации, во время учений, состоявшихся в западном регионе страны, была выпущена ракета малой дальности типа "Хёнму-2". Тренировки проводились в районе Тхэан, примерно в 108 км от Сеула, и были направлены на имитацию удара по вражескому кораблю.

Эти маневры стали частью стратегических действий Южной Кореи, которая стремится продемонстрировать свою способность эффективно реагировать на любые провокации со стороны Пхеньяна. Также отмечается, что запуск стал ответом на недавнее испытание новейшей межконтинентальной ракеты "Хвасон-19", которое вызвало беспокойство в международном сообществе.

КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря