Южная Корея расследует утечки данных после кибератак на банки

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён поручил провести тщательное расследование недавних утечек персональных данных в банках, финансовых компаниях и государственных учреждениях. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ли Ыог-вон 4 октября провел экстренную встречу с представителями финансовой отрасли, регуляторами и руководителями учреждений, которые могли пострадать от кибератак.

По имеющейся информации, он призвал финансовый сектор реагировать на угрозы с максимальной бдительностью. По словам Ли, власти не могут исключать использование искусственного интеллекта во время атак. Он предложил подход, предусматривающий использование "атак ИИ, защищенных ИИ", а также обновление системы кибербезопасности финансового сектора.

Воскресная встреча состоялась после аналогичных переговоров в пятницу, когда ​FSC заявила, что Shinhan Bank, KB Kookmin Bank и другие сообщили о кибератаках, тогда как информационное агентство Yonhap сообщило, что Hana Bank и Woori Bank также пострадали от нарушений. В воскресенье в нерабочее время не удалось сразу связаться с банками для получения комментариев. Финансовый регулятор заявил, что власти начали выездные расследования после того, как Shinhan Bank сообщил о нарушении 30 сентября, и с тех пор расширили расследование в отношении других зарегистрированных инцидентов – пишет издание.

Также, по имеющимся данным, регулятор поручил финансовым учреждениям проводить комплексные проверки безопасности, усилить контроль доступа, минимизировать внешний доступ к системам и усилить меры по защите прав потребителей.

Также отмечается, что методы атак, адреса интернет-протоколов и другая информация об угрозах будут быстро распространяться по всей отрасли, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты – пишет издание.

В то же время регуляторы считают, что атаки могли быть направлены не на одно конкретное учреждение, а на одновременное сканирование нескольких финансовых компаний для поиска уязвимостей.

Напомним

Хакерская группа Kimsuky создала инструменты для локального запуска моделей ИИ и анализа украденных данных. Они также используют ИИ для создания фишинговых кампаний и вредоносного программного обеспечения.