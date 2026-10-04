Южная Корея расследует утечки данных после кибератак на банки

$44.8350.70
ukenru
10:52 • 6576 просмотра
В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины
10:24 • 10633 просмотра
В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
10:05 • 10583 просмотра
Польша и Румыния отказались увеличивать транзит зерна из Украины — СМИ
09:24 • 14523 просмотра
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto
08:17 • 19428 просмотра
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo
07:40 • 15528 просмотра
Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэрVideo
07:29 • 14108 просмотра
"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"
07:14 • 17443 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности
06:26 • 15812 просмотра
рф атаковала Украину 135 дронами: количество сбитых целей растёт, зафиксированы попадания в 5 локациях
Эксклюзив
4 октября, 05:28 • 22374 просмотра
Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.3м/с
37%
756мм
Популярные новости
В Испании десятки тысяч людей вышли на протесты из-за жилищного кризиса, в Мадриде и Валенсии произошли столкновения4 октября, 01:57 • 6342 просмотра
медведев снова рассказал, как Украине достичь «мира»: отдать территории и согласиться на требования москвы4 октября, 02:05 • 10645 просмотра
Что отмечают 4 октября в Украине и мире 4 октября, 03:55 • 7566 просмотра
В США вновь заговорили о переброске своих войск из Европы: оборону континента должны обеспечить европейцы — Хегсет4 октября, 04:45 • 11552 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы06:42 • 16478 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo08:17 • 19434 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 118067 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 119836 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 104094 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 126055 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Южная Корея
Крым
Реклама
УНН Lite
ИИ расшифровал секретное послание Наполеона, которому более 200 летPhoto09:24 • 14528 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности07:14 • 17443 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы06:42 • 16541 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 42364 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 46336 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Хранитель
Шахед-136

Южная Корея расследует утечки данных после кибератак на банки

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Президент Южной Кореи поручил расследовать утечки данных в банках и государственных учреждениях. Регулятор усиливает киберзащиту из-за возможных атак с использованием ИИ.

Южная Корея расследует утечки данных после кибератак на банки

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён поручил провести тщательное расследование недавних утечек персональных данных в банках, финансовых компаниях и государственных учреждениях. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ли Ыог-вон 4 октября провел экстренную встречу с представителями финансовой отрасли, регуляторами и руководителями учреждений, которые могли пострадать от кибератак. 

По имеющейся информации, он призвал финансовый сектор реагировать на угрозы с максимальной бдительностью. По словам Ли, власти не могут исключать использование искусственного интеллекта во время атак. Он предложил подход, предусматривающий использование "атак ИИ, защищенных ИИ", а также обновление системы кибербезопасности финансового сектора. 

Воскресная встреча состоялась после аналогичных переговоров в пятницу, когда ​FSC заявила, что Shinhan Bank, KB Kookmin Bank и другие сообщили о кибератаках, тогда как информационное агентство Yonhap сообщило, что Hana Bank и Woori Bank также пострадали от нарушений. В воскресенье в нерабочее время не удалось сразу связаться с банками для получения комментариев. Финансовый регулятор заявил, что власти начали выездные расследования после того, как Shinhan Bank сообщил о нарушении 30 сентября, и с тех пор расширили расследование в отношении других зарегистрированных инцидентов 

– пишет издание.

Также, по имеющимся данным, регулятор поручил финансовым учреждениям проводить комплексные проверки безопасности, усилить контроль доступа, минимизировать внешний доступ к системам и усилить меры по защите прав потребителей.

Также отмечается, что методы атак, адреса интернет-протоколов и другая информация об угрозах будут быстро распространяться по всей отрасли, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты 

– пишет издание. 

В то же время регуляторы считают, что атаки могли быть направлены не на одно конкретное учреждение, а на одновременное сканирование нескольких финансовых компаний для поиска уязвимостей. 

Напомним

Хакерская группа Kimsuky создала инструменты для локального запуска моделей ИИ и анализа украденных данных. Они также используют ИИ для создания фишинговых кампаний и вредоносного программного обеспечения. 

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Банковская карта
Reuters
Южная Корея