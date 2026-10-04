Південна Корея розслідує витоки даних після кібератак на банки

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен доручив провести ретельне розслідування нещодавніх витоків персональних даних у банках, фінансових компаніях та державних установах. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

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Голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї Лі Еог-вон 4 жовтня провів екстрену зустріч із представниками фінансової галузі, регуляторами та керівниками установ, яких могли торкнутися кібератаки.

За наявною інформацією, він закликав фінансовий сектор реагувати на загрози з найвищим рівнем пильності. За словами Лі, влада не може виключати використання штучного інтелекту під час атак. Він запропонував підхід, який передбачає використання "атак ШІ, захищених ШІ", а також оновлення системи кібербезпеки фінансового сектору.

Недільна зустріч відбулася після аналогічних переговорів у п'ятницю, коли ​FSC заявила, що Shinhan Bank, KB Kookmin Bank та інші повідомили про кібератаки, тоді як інформаційне агентство Yonhap повідомило, що Hana Bank та Woori Bank також постраждали від порушень. У неділю поза звичайним робочим часом не вдалося одразу зв’язатися з банками для отримання коментарів. Фінансовий регулятор заявив, що влада розпочала виїзні розслідування після того, як Shinhan Bank повідомив про порушення 30 вересня, і з того часу розширила розслідування щодо інших зареєстрованих інцидентів – пише видання.

Також, за наявними даними, регулятор доручив фінансовим установам проводити комплексні перевірки безпеки, посилити контроль доступу, мінімізувати зовнішній доступ до систем та посилити заходи захисту прав споживачів.

Також зазначається, що методи атак, адреси інтернет-протоколів та інша інформація про загрози будуть швидко поширюватися по всій галузі, щоб запобігти подальшим інцидентам – пише видання.

Водночас, регулятори вважають, що атаки могли бути спрямовані не на одну конкретну установу, а на одночасне сканування кількох фінансових компаній для пошуку вразливостей.

Нагадаємо

Хакерська група Kimsuky створила інструменти для локального запуску ШІ-моделей та аналізу викрадених даних. Вони також використовують ШІ для створення фішингових кампаній та шкідливого програмного забезпечення.