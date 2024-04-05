Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

Южная Корея планирует провести трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Южная Корея готовится к возобновлению трехстороннего саммита с Японией и Китаем, который состоится в мае, сообщают дипломатические источники в четверг.

Южная Корея, которая возглавляет этот трехсторонний диалог, ранее пыталась провести саммит в 2023 году.

Последний раз такой саммит состоялся в декабре 2019 года.

Напряженность между Токио и Сеулом обострилась в 2018 году после решения Верховного суда Южной Кореи относительно компенсации за принудительный труд во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Добавим

Ожидается, что на саммите лидеры стран обсудят экономическое сотрудничество и региональные вопросы, включая ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. Южная Корея и Япония надеются использовать влияние Китая на Пхеньян для решения проблем, связанных с Северной Кореей.

Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф