Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  106483 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  105555 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  109348 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  106351 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100066 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  87712 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78561 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134973 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134150 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133503 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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3 апреля 2024, 11:28  •  186490 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  263158 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  267074 просмотра
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  299638 просмотра

Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

Южная Корея планирует провести трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, региональные вопросы, включая ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи, и восстановить трехсторонний диалог после перерыва с 2019 года.

Новости Мира •   •  2579 просмотра
Южная Корея планирует трехсторонний саммит с Японией и Китаем в мае для обсуждения региональных вопросов

ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи из-за роста военной активности рф

Запорожская атомная электростанция Украины потеряла связь с единственной резервной линией электропередач на фоне усиления военной активности в регионе, что создало серьезные риски для ядерной безопасности.

Война •   •  6271 просмотра
ЗАЭС потеряла подключение к единственной резервной линии электропередачи из-за роста военной активности рф

рф на ВОТ снова угрожает захватить украинское имущество из-за медленной перерегистрации прав собственности

На временно оккупированных территориях оккупанты угрожают изъять имущество украинцев в случае неудовлетворительных темпов перерегистрации прав собственности по российскому законодательству.

Война •   •  9197 просмотра
рф на ВОТ снова угрожает захватить украинское имущество из-за медленной перерегистрации прав собственности

Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля

Именно пятого апреля 1710 года в молдавском городе Бендеры между гетманом Филиппом Орликом и казацкой старшиной Запорожской Сечи был заключен договор под названием "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", который вошел в историю как Конституция Филиппа Орлика.

УНН Lite •   •  6913 просмотра
Годовщина Конституции Пилипа Орлика, Международный день супа, День чистой кармы. Что еще можно отметить 5 апреля

McDonald's выкупит все израильские рестораны на фоне международного бойкота

McDonald's объявил о намерении выкупить все 225 своих ресторанов в Израиле, в которых работает около 5 000 человек, после международного бойкота из-за поддержки своих франчайзи израильских солдат.

Новости Мира •   •  9169 просмотра
McDonald's выкупит все израильские рестораны на фоне международного бойкота

МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

Министерство культуры и информационной политики Украины и Благотворительный фонд "Современная Украина" подписали меморандум о реализации проекта Unleash Ukraine, направленного на создание мощного инструмента культурной дипломатии путем представления современного украинского цифрового искусства в мире через AR-выставки, креативные пространства и инициативы по привлечению общественности.

политика •   •  11191 просмотра
МКИП и Благотворительный фонд запускают проект "Unleash Ukraine" для продвижения украинской культуры миру

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в регионах, где объявлена тревога.

Война •   •  23434 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

С начала 2024 года украинские агропроизводители получили более 30 млрд грн банковских кредитов на развитие и модернизацию, из них 2525 фермерских хозяйств получили поддержку по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" на сумму 11 млрд грн.

Экономика •   •  23977 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области произошли взрывы.

Война •   •  22513 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль одобрил возобновление работы контрольно-пропускного пункта Эрез и разрешил использовать порт Ашдод для предоставления большего объема гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газы.

Новости Мира •   •  20593 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы