Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Южная Корея задержала грузовое судно без флага, которое подозревают в нарушении санкций ООН против КНДР. Оно якобы направлялось в россию. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 3000-тонный грузовой корабль DEYI, который, как сообщается, направлялся в россию из Северной Кореи через Китай, был захвачен в водах Йосу.

На борту корабля находились 13 человек, в том числе китайский капитан и другие китайские и индонезийские члены экипажа.

Наше правительство проводит расследование в тесной координации с Соединенными Штатами относительно вероятного нарушения соответствующим судном резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее, - сказал представитель МИДа.

Больше подробностей чиновник не сообщил.

Издание также сообщает, что пока не известно, был ли привлечен корабль к какой-либо деятельности, нарушающей санкции. Так как власти не смогли подтвердить, что перевозит судно, поскольку экипаж отказывается открыть грузовой трюм.

Напомним

В немецком порту Росток задержали судно из россии. На нем обнаружили подсанкционные товары, которые должны были доставить в США.

