Силы обороны сломали первоочередные намерения врага в отношении поселка Боровая на Харьковщине, но от идеи дестабилизации ситуации на северных границах армия рф не отказалась и дальше будет продолжать пытаться это делать, заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Враг продолжает определенные действия на севере. И понятно, что первоочередные их планы были сломаны и это повлияло на дальнейшие действия. Они действительно вынуждены были перебрасывать и вводить резервы, в том числе с других участков фронта, что напрямую влияет и на общую ситуацию. Но от идеи дестабилизации ситуации на северных границах враг не отказался и дальше будет продолжать пробовать это делать - заявил Юсов.

По его словам, перемещения российских оккупантов и скопление формирований известны Силам обороны Украины и надлежащие меры принимаются.

Дополнение

19 июня в Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию о возможном вражеском наступлении на населенный пункт Боровая Харьковской области, отметив, что паниковать пока не нужно, ведь Силы обороны готовы к любому развитию событий и дадут адекватный отпор и на том направлении.