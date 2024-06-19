Волошин про можливий наступ окупантів на Борову: "Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій"
Київ • УНН
У Збройних силах України прокоментували інформацію щодо можливого ворожого наступу на населений пункт Борова Харківської області, зазначивши, що панікувати наразі не потрібно, адже Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій та дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку.
У Збройних силах України прокоментували інформацію щодо можливого ворожого наступу на населений пункт Борова Харківської області, зазначивши, що панікувати наразі не потрібно, адже Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій та дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку. Про це в ефірі телемарафону 18 червня розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.
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"Наразі не потрібно панікувати й підіймати в суспільстві на-гора інформацію, що "ворог наступає". Я скажу так, що керівництву і ЗСУ, і вищому політичному керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, про ворога все відомо, і це, напевно, і озвучить Головне управління розвідки, які підрозділи стоять навпроти нас на тому напрямку. Від нашого угруповання – Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку", – сказав Волошин.
Нагадаємо
Вчора у 3-ій штурмовій бригаді заявляли, що російські окупаційні війська посилюють атаки на сході України, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Луганської області, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина - Першотравневе та Борова, попри великі втрати та опір з боку українських сил.