В Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию о возможном вражеском наступлении на населенный пункт Боровая Харьковской области, отметив, что паниковать пока не нужно, ведь Силы обороны готовы к любому развитию событий и дадут адекватный отпор и на том направлении. Об этом в эфире телемарафона 18 июня рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

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"Сейчас не нужно паниковать и поднимать в обществе на-гора информацию, что "враг наступает". Я скажу так, что руководству и ВСУ, и высшему политическому руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры, о враге все известно, и это, наверное, и озвучит Главное управление разведки, какие подразделения стоят напротив нас на том направлении. От нашей группировки - Силы обороны готовы к любому развитию событий, наши защитники дадут адекватный отпор и на том направлении", - сказал Волошин.

Напомним

Вчера в 3-й штурмовой бригаде заявляли, что российские оккупационные войска усиливают атаки на востоке Украины, пытаясь выйти к административным границам Луганской области, с целью захватить населенные пункты Чернетчина - Первомайское и Боровая, несмотря на большие потери и сопротивление со стороны украинских сил.