Юсов прокоментував можливий наступ окупантів на Борову на Харківщині
Київ • УНН
Сили оборони України порушили початкові плани російської армії щодо села Борова Харківської області, але росія не відмовилася від своєї ідеї дестабілізувати ситуацію на північних кордонах України і буде продовжувати спроби зробити це.
Сили оборони зламали першочергові наміри ворога щодо селища Борова на Харківщині, але від ідеї дестабілізації ситуації на північних кордонах армія рф не відмовилася і далі продовжуватиме намагатись це робити, заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.
Ворог продовжує певні дії на півночі. І зрозуміло, що першочергові їх плани були зламані і це вплинуло на подальші дії. Вони справді змушені були перекидати і вводити резерви, в тому числі з інших ділянок фронту, що безпосередньо впливає і на загальну ситуацію. Але від ідеї дестабілізації ситуації на північних кордонах ворог не відмовився і далі продовжуватиме пробувати це робити
За його словами, переміщення російських окупантів та скупчення формувань відомі Силам оборони України і належні заходи вживаються.
Доповнення
19 червня у Збройних силах України прокоментували інформацію щодо можливого ворожого наступу на населений пункт Борова Харківської області, зазначивши, що панікувати наразі не потрібно, адже Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій та дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку.