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Юсов прокоментував можливий наступ окупантів на Борову на Харківщині

Київ • УНН

 • 21850 перегляди

Сили оборони України порушили початкові плани російської армії щодо села Борова Харківської області, але росія не відмовилася від своєї ідеї дестабілізувати ситуацію на північних кордонах України і буде продовжувати спроби зробити це.

Юсов прокоментував можливий наступ окупантів на Борову на Харківщині

Сили оборони зламали першочергові наміри ворога щодо селища Борова на Харківщині, але від ідеї дестабілізації ситуації на північних кордонах армія рф не відмовилася  і далі продовжуватиме намагатись це робити, заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Ворог продовжує певні дії на півночі. І зрозуміло, що першочергові їх плани були зламані і це вплинуло на подальші дії. Вони справді змушені були перекидати і вводити  резерви, в тому числі з інших ділянок фронту, що безпосередньо впливає і на загальну ситуацію. Але від ідеї дестабілізації ситуації на північних кордонах ворог не відмовився і далі продовжуватиме пробувати це робити

- заявив Юсов.

За його словами, переміщення російських окупантів та скупчення формувань відомі Силам оборони України і належні заходи вживаються. 

Доповнення 

19 червня у Збройних силах України прокоментували інформацію щодо можливого ворожого наступу на населений пункт Борова Харківської області, зазначивши, що панікувати наразі не потрібно, адже Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій та дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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