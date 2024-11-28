Юг Таиланда под водой: массовая эвакуация и первая жертва стихии

Наводнения привели к гибели студента в провинции Наратхиват и вынудили более 2700 человек покинуть свои дома. Власти Таиланда объявили, что дождь продолжится. Передает УНН со ссылкой на RTBF.

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Один человек погиб, а тысячи были эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнений, вызванных трехдневными проливными дождями.

Жертва учится в провинции Наратхиват на границе с Малайзией, где более 2700 человек были вынуждены покинуть свои дома, сказал глава местных служб профилактики и помощи Васан Чаитавивонг.

По данным тайского метеорологического департамента, предупреждение о сильном дожде остается в силе, и прогнозируется, что осадки продлятся на 70% территории провинции к началу декабря.

Напомним

Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов до Британских островов. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.

В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения, есть риск заражения питьевой воды