Юг Таиланда под водой: массовая эвакуация и первая жертва стихии

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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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В провинции Наратхиват из-за трехдневных проливных дождей погиб студент. Более 2700 местных жителей эвакуированы, а метеорологи предупреждают о продлении осадков до декабря.

Наводнения привели к гибели студента в провинции Наратхиват и вынудили более 2700 человек покинуть свои дома. Власти Таиланда объявили, что дождь продолжится. Передает УНН со ссылкой на RTBF.

детали

Один человек погиб, а тысячи были эвакуированы на юге Таиланда из-за наводнений, вызванных трехдневными проливными дождями. 

Жертва учится в провинции Наратхиват на границе с Малайзией, где более 2700 человек были вынуждены покинуть свои дома, сказал глава местных служб профилактики и помощи Васан Чаитавивонг.

По данным тайского метеорологического департамента, предупреждение о сильном дожде остается в силе, и прогнозируется, что осадки продлятся на 70% территории провинции к началу декабря.

Напомним

Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов до Британских островов. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.

В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения, есть риск заражения питьевой воды19 нояб. 2024, 17:55 • 15634 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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