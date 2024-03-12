НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
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Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ
Министры финансов ЕС единогласно поддержали кандидатуру Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда.
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела более 180 дней в зарубежных поездках, но на сайте ФГВФЛ за этот период сообщалось только о трех международных мероприятиях с ее участием.
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении
На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.
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Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в небе и упал недалеко от аэродрома в ивановской области россии. Очевидцы сняли на видео, как горящий самолет падает в лесной массив.
российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов
Приоритетными целями россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб: на главу военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных покушений, в результате которых погибли украинские разведчики.
После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ
БПЛА атаковали нефтебазу в орле, россия, повредив резервуар с бензином объемом 2000 кубометров и вызвав утечку нефтепродуктов.
За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина
Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.
Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый
Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину.
"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.