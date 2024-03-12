Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vsemirnii-bankВсемирный банк
bloomberg-lpBloomberg L.P.
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  102518 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  120895 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  120002 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  112828 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  113762 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105095 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188960 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177736 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173471 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275934 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Новости по теме
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

  •  2158 просмотра
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

  •  3010 просмотра
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

  •  2685 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

  •  6009 просмотра
российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

  •  4567 просмотра
российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

  •  5624 просмотра
После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

  •  8390 просмотра
За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

  •  9206 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

  •  9771 просмотра
"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

  •  10791 просмотра

Популярные

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  119115 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

В небе над Украиной ночью уничтожено 17 из 22 "шахедов" - Генштаб

  •  105925 просмотра
Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

Воздушные силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Харьковской областях

  •  105877 просмотра
рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине

  •  103119 просмотра
Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

Атака рф на Никопольщину: 3 человека получили ранения, 1700 семей остались без света

  •  100277 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  47299 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

  •  119115 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  163321 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  248374 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  248439 просмотра

Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Министры финансов ЕС единогласно поддержали кандидатуру Кристалины Георгиевой на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда.

Новости Мира •   •  2158 просмотра
Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела более 180 дней в зарубежных поездках, но на сайте ФГВФЛ за этот период сообщалось только о трех международных мероприятиях с ее участием.

Общество •   •  3010 просмотра
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland.

спорт •   •  2685 просмотра
Александр Свищев: сияющие глаза и искренние эмоции детей - главная причина мастер-классов в Leoland

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.

Война •   •  6009 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в небе и упал недалеко от аэродрома в ивановской области россии. Очевидцы сняли на видео, как горящий самолет падает в лесной массив.

Новости Мира •   •  4567 просмотра
российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

Приоритетными целями россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб: на главу военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных покушений, в результате которых погибли украинские разведчики.

Война •   •  5624 просмотра
российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

БПЛА атаковали нефтебазу в орле, россия, повредив резервуар с бензином объемом 2000 кубометров и вызвав утечку нефтепродуктов.

Война •   •  8390 просмотра
После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.

политика •   •  9206 просмотра
За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину.

Война •   •  9771 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.

Война •   •  10791 просмотра
"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины