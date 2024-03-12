Евросоюз единогласно поддержал кандидатуру Георгиевой на второй срок на посту главы МВФ

Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ван Петегем сообщил журналистам в Брюсселе, что поддержка была единодушной среди стран-членов ЕС.

В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если она будет иметь достаточную поддержку среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку, - сказал он.

Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре. Решение выглядело вероятным после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока, Германии и Франции, выразили свою поддержку.

Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в последние несколько лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказывала поддержку всем членам, - сказал Ван Петегем.

Справочно

Директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящим из 24 человек, которые выбирают страны-члены. Европейцы обычно выбирают главу МВФ, а США могут решать, кто возглавит Всемирный банк. Оба учреждения базируются в Вашингтоне.

Напомним

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована в том, чтобы остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ. Она готова заручиться достаточной поддержкой среди стран-членов.