Георгієва може залишитись на другий п'ятирічний термін на чолі МВФ - Reuters
Київ • УНН
Крісталіна Георгієва, нинішній директор-розпорядник МВФ, зацікавлена у забезпеченні другого п'ятирічного терміну і отримала підтримку Франції, що є вирішальним фактором для її переобрання.
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у тому, щоб залишитись на другий п'ятирічний термін на чолі МВФ. Вона готова заручитися достатньою підтримкою серед країн-членів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що минулого тижня Георгієва отримала підтримку міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера, який під час зустрічі "Великої двадцятки" з фінансових питань у Сан-Паулу заявив журналістам, що Георгієва змогла реалізувати "відмінну роботу", очоливши цю організацію, і Франція підтримає її на другий термін.
Підтримка Ле Мера має вирішальне значення для призначення Георгієвої на другий термін з огляду на те, що європейські країни традиційно висувають кандидата на пост глави МВФ, хоча з цим мають погодитися всі члени Євросоюзу. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів установи.
Минулого тижня Георгієва повідомила, що зосереджена на своїй роботі, а не на тому, чи варто балотуватися на новий термін.Термін повноважень Георгієвої спливає 30 вересня, а джерела, знайомі з процесом призначення глави МВФ, зазначають, що вибір буде вирішений швидко, як тільки Європа об'єднається довкола кандидата.
Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться ще через кілька місяців, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що має сенс ухвалити рішення до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний.
Доповнення
Економістка з Болгарії Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.
Георгієва називає себе "вічним оптимістом", вона пережила величезні потрясіння у світовій економіці - від спалаху пандемії COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, розв'язанні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.
Нагадаємо
У грудні минулого року Президент Зеленський зустрівся з головою МВФ Крісталіною Георгієвою, подякувавши за підтримку в умовах російської агресії та обговоривши високі економічні показники України. МВФ прогнозує зростання ВВП на 4,5% і схвалив програму фінансування у розмірі $15,6 млрд, з нещодавнім траншем для України у розмірі $900 млн.