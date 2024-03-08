ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:45  •  4770 просмотра

Read in English

Кристалина Георгиева, нынешний директор-распорядитель МВФ, заинтересована в обеспечении второго пятилетнего срока и получила поддержку Франции, что является решающим фактором для ее переизбрания.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована в том, чтобы остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ. Она готова заручиться достаточной поддержкой среди стран-членов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на прошлой неделе Георгиева получила поддержку министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который во время встречи "Большой двадцатки" по финансовым вопросам в Сан-Паулу заявил журналистам, что Георгиева смогла реализовать "отличную работу", возглавив эту организацию, и Франция поддержит ее на второй срок.

Поддержка Ле Мэра имеет решающее значение для назначения Георгиевой на второй срок ввиду того, что европейские страны традиционно выдвигают кандидата на пост главы МВФ, хотя с этим должны согласиться все члены Евросоюза. Окончательное решение должен принять совет директоров учреждения.

На прошлой неделе Георгиева сообщила, что сосредоточена на своей работе, а не на том, стоит ли баллотироваться на новый срок.Срок полномочий Георгиевой истекает 30 сентября, а источники, знакомые с процессом назначения главы МВФ, отмечают, что выбор будет решен быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

Хотя срок полномочий Георгиевой закончится еще через несколько месяцев, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что имеет смысл принять решение до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15-20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня.

Дополнение

Экономистка из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Георгиева называет себя "вечным оптимистом", она пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Напомним

В декабре прошлого года Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
vsemirnii-bankВсемирный банк
reutersReuters
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  22989 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  103186 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  105402 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  106017 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  107381 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130053 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135442 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125638 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118402 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115950 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

  •  4770 просмотра
МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

  •  5793 просмотра
Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

  •  10138 просмотра
Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

  •  6343 просмотра
Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая

Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая

  •  10378 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

  •  9720 просмотра
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

  •  15041 просмотра
Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

  •  14719 просмотра
россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

  •  12116 просмотра
Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

  •  11379 просмотра

Популярные

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  89705 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  67260 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  43437 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  88482 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

  •  62797 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  127879 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  133842 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  163220 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  187958 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  192006 просмотра

Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

Кристалина Георгиева, нынешний директор-распорядитель МВФ, заинтересована в обеспечении второго пятилетнего срока и получила поддержку Франции, что является решающим фактором для ее переизбрания.

Новости Мира •   •  4770 просмотра
Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о пересмотре программы сотрудничества с Украиной с предоставлением транша в размере $900 млн во второй половине марта.

Экономика •   •  5793 просмотра
МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта

Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода войск в Украину, если фронт продвинется к Одессе или Киеву, согласно сообщению одного из лидеров партии о встрече с Макроном.

Война •   •  10138 просмотра
Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

На кранах китайского производства, работающих в американских портах, были обнаружены устройства связи с удаленным доступом, что вызвало обеспокоенность национальной безопасности в связи с потенциальным риском саботажа и шпионажа.

Новости Мира •   •  6343 просмотра
Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом

Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая

Российские войска массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, повредив 15 жилых домов, административные здания, учебное заведение и ранив 81-летнюю женщину.

Война •   •  10378 просмотра
Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

Утром 8 марта в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом, в связи с чем жителям левого берега рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на свежем воздухе, пить воду и пользоваться очистителями воздуха.

Киев •   •  9720 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.

Война •   •  15041 просмотра
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли участие в брифинге для китайской правительственной делегации, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, включая ситуацию на поле боя, обмен пленными, гражданских заложников и депортированных украинских детей, а также продемонстрировали доказательства использования россией северокорейских боеприпасов против Украины.

Война •   •  14719 просмотра
Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Российские войска атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 9 гражданских лиц и повредив 110 гражданских объектов, включая жилые дома, больницы, предприятия и объекты инфраструктуры.

Война •   •  12116 просмотра
россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители в Черновцах обвинили полицейского в том, что он унижал учеников, заставляя их выполнять физические упражнения и угрожая во время визита в школу.

Общество •   •  11379 просмотра
Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование