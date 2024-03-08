Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована в том, чтобы остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ. Она готова заручиться достаточной поддержкой среди стран-членов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на прошлой неделе Георгиева получила поддержку министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который во время встречи "Большой двадцатки" по финансовым вопросам в Сан-Паулу заявил журналистам, что Георгиева смогла реализовать "отличную работу", возглавив эту организацию, и Франция поддержит ее на второй срок.

Поддержка Ле Мэра имеет решающее значение для назначения Георгиевой на второй срок ввиду того, что европейские страны традиционно выдвигают кандидата на пост главы МВФ, хотя с этим должны согласиться все члены Евросоюза. Окончательное решение должен принять совет директоров учреждения.

На прошлой неделе Георгиева сообщила, что сосредоточена на своей работе, а не на том, стоит ли баллотироваться на новый срок.Срок полномочий Георгиевой истекает 30 сентября, а источники, знакомые с процессом назначения главы МВФ, отмечают, что выбор будет решен быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

Хотя срок полномочий Георгиевой закончится еще через несколько месяцев, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что имеет смысл принять решение до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15-20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня.

Дополнение

Экономистка из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Георгиева называет себя "вечным оптимистом", она пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Напомним

В декабре прошлого года Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.