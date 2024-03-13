Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  86443 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  108440 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121488 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120546 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118750 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30195 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124682 просмотра

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8 марта 2024, 15:00  •  304940 просмотра

Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагает рассмотреть вопрос о членстве Армении в Европейском Союзе, если она продолжит проведение устойчивых реформ, направленных на укрепление демократии.

политика •   •  10869 просмотра
Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил оптимизм относительно одобрения американскими законодателями из обеих партий законопроекта о дальнейшей поддержке Украины в ее войне против российского вторжения.

Война •   •  16404 просмотра
Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 70 боевых столкновений, при этом россияне атаковали на семи направлениях, а украинские защитники отбили 19 вражеских атак только в районе Новопавловского.

Война •   •  15154 просмотра
россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Министр иностранных дел Украины поблагодарил ЕС за согласие увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи для защиты Украины от российского вторжения, назвав это мощной демонстрацией европейского единства и решимости.

Война •   •  18804 просмотра
Мощная и своевременная демонстрация европейского единства: Кулеба о решении увеличить Европейский фонд мира на 5 млрд евро

Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Европейский парламент одобрил продление приостановления ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год до 5 июня 2025 года, а также продлил приостановление всех пошлин на импорт из Молдовы до 24 июля 2025 года.

Война •   •  19030 просмотра
Европарламент поддержал продление торговых льгот для Молдовы. Какая ситуация с Украиной?

Польша отзывает более 50 послов, которые были назначены предыдущей властью

Министерство иностранных дел Польши решило отозвать более 50 послов и более десятка кандидатов на должности послов, заменив дипломатический персонал, назначенный предыдущим правительством, чтобы лучше справляться со сложными вызовами, которые стоят перед польской внешней политикой.

политика •   •  16193 просмотра
Польша отзывает более 50 послов, которые были назначены предыдущей властью

Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин

По словам Генерального прокурора Украины Андрея Костина, ожидается, что правовая модель специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России за преступление агрессии против Украины будет согласована в этом году.

Война •   •  18367 просмотра
Модель трибунала для привлечения путина к ответственности за войну в Украине согласуют в этом году - Костин

Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф

Удары беспилотников за последние два дня повредили объекты, на которые приходится 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии, причем пострадали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  15495 просмотра
Атаки дронов затронули за два дня более 10% нефтеперерабатывающих мощностей рф

Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код

Украинское приложение "Дія" отныне имеет открытый исходный код, что позволит другим странам импортировать и запускать собственные государственные сервисы на основе технологий "Дії".

политика •   •  15218 просмотра
Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код

Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект

В украинский парламент подан законопроект, который предлагает условно-досрочное освобождение от тюремного заключения для тех, кто согласится на военную службу по контракту во время нынешнего конфликта.

Война •   •  16471 просмотра
Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект