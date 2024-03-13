Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в Европейском союзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на NEWS.am.

"Европарламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в Евросоюзе. За принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, 4 - против, 32 европарламентария воздержались. Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, подается как совместная инициатива всех фракций", - пишет издание.

В резолюции указывается, что если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и будет продолжать идти по пути стабильных реформ, которые укрепляют ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения.

Депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза, Комиссию и Совет активно поддержать Армению в расширении сотрудничества с ЕС не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, взаимоотношений между людьми и другими странами.

Напомним

По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе и стремится к более тесным связям с Западом.